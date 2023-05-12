В Красноярске закрыли на реконструкцию ресторан «Хозяин тайги»
Ресторанная группа Bellini закрыла на ремонт «Хозяин тайги», который находится на территории фанпарка «Бобровый лог».
Ремонт будет недолгим, заведение не будет принимать гостей с 12 по 18 мая, уже 19 мая ресторан планируют открыть. За это время там отремонтируют зал и модернизируют кухню.
В этом году ресторанная группа уже отремонтировала гастропаб «Папа's». В прошлом году ремонтные работы вели в ресторане Trattoria Formaggi и кафе-бар «Хаски».
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