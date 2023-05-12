В Красноярске закрыли на реконструкцию ресторан «Хозяин тайги»

Bellini на месте «Коко Шинель» открывает грузинский ресторан Ресторанная группа Bellini готовит к открытию новый проект. На месте «Коко Шинель» на Взлетке запустят грузинский ресторан «Хмели — суМели».

Анатолий Ващенко, Олег Сипетый, Николай Бяков – о первом крупном заработке На пути к крупным капиталам самым памятным всегда остается первый денежный успех. Как заработали свои первые большие деньги капитаны красноярского бизнеса и куда их потратили — об этом в опросе «ДК».