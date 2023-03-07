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Bellini открывает гастропаб «Папа's» после ремонта

Bellini открывает гастропаб «Папа's» после ремонта
Иллюстрация: ПАПА'S beer garage

Завтра, 8 марта, гастропаб откроется после реконструкции. Ремонт продолжался в течение месяца, концепция заведения осталась прежней.

#НОВОСТИ
— За месяц закрытия мы успели расширить кухню, установить дополнительное оборудование и усовершенствовать технологии. Всё для того, чтобы делать больше заказов и отдавать их ещё быстрее, — рассказали в ресторанной группе Bellini
 
В меню также появились новые бургеры, формат гастропаба не изменился.
 
Напомним, «Папа's» открылся на пр. Мира на месте Black Burger в 2017. Заведение выполнено в гаражном стиле, в меню — бургеры, пиво, различные закуски. 
 
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Автор: Петр Савельев
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