Bellini открывает гастропаб «Папа's» после ремонта

Завтра, 8 марта, гастропаб откроется после реконструкции. Ремонт продолжался в течение месяца, концепция заведения осталась прежней.

— За месяц закрытия мы успели расширить кухню, установить дополнительное оборудование и усовершенствовать технологии. Всё для того, чтобы делать больше заказов и отдавать их ещё быстрее, — рассказали в ресторанной группе Bellini

В меню также появились новые бургеры, формат гастропаба не изменился.

Напомним, «Папа's» открылся на пр. Мира на месте Black Burger в 2017. Заведение выполнено в гаражном стиле, в меню — бургеры, пиво, различные закуски.

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