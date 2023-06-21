Место «Луи Бидона» в Красноярске займет ресторан шаурмы

До этого заведение работало рядом с ТЦ Dommer, а теперь переехало внутрь комплекса.

На месте ресторана «Луи Бидон» (ул. 9 мая, 79) в Красноярске открылось Gastro Bistro SHAWARMA. Как следует из названия, главным блюдом в нем будет шаурма.

Шаурма — один из самых популярных у нас видов фастфуда, и мы решили поднять его качество на новый уровень. Мы с ребятами объехали несколько признанных столиц этой еды (Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси, Ташкент) и там пробовали ее, чтобы в Красноярске предложить нашим покупателям лучшее качество и рецептуру», — рассказал DK.RU соучредитель нового заведения Антон Черезов.

Зал рассчитан на 35 посетителей. В меню — 10 видов шаурмы.

Ранее проект Черезова около шести лет работал в павильоне возле ТЦ Dommer, но, по словам ресторатора, перерос его. Назвать объем инвестиций в «переезд» проекта он назвать отказался, но уточнил, что сумма была довольно приличная. В частности, потребовалось полностью перестроить зал под особенности нового ресторана.

Мы смонтировали открытую кухню, чтобы посетители смогли видеть как готовится шаурма, и пересмотрели отношение к пространству: установили стилизованные деревянные скамейки вместо стульев, стены декорировали золотыми пластинами, а также украсили потолок и барную стойку», — говорит Черезов.

Окупить вложения планируется в горизонте года.

Напомним, что «Луи Бидон» — проект «кофейного короля» Красноярска Асифа Алиева — закрылся в феврале этого года, проработав около трех лет. Алиев объяснил это решение рядом ошибок, которые не позволил ресторану развиться в полноценный бизнес.

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