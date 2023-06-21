Место «Луи Бидона» в Красноярске займет ресторан шаурмы
До этого заведение работало рядом с ТЦ Dommer, а теперь переехало внутрь комплекса.
На месте ресторана «Луи Бидон» (ул. 9 мая, 79) в Красноярске открылось Gastro Bistro SHAWARMA. Как следует из названия, главным блюдом в нем будет шаурма.
Шаурма — один из самых популярных у нас видов фастфуда, и мы решили поднять его качество на новый уровень. Мы с ребятами объехали несколько признанных столиц этой еды (Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси, Ташкент) и там пробовали ее, чтобы в Красноярске предложить нашим покупателям лучшее качество и рецептуру», — рассказал DK.RU соучредитель нового заведения Антон Черезов.
Зал рассчитан на 35 посетителей. В меню — 10 видов шаурмы.
Ранее проект Черезова около шести лет работал в павильоне возле ТЦ Dommer, но, по словам ресторатора, перерос его. Назвать объем инвестиций в «переезд» проекта он назвать отказался, но уточнил, что сумма была довольно приличная. В частности, потребовалось полностью перестроить зал под особенности нового ресторана.
Мы смонтировали открытую кухню, чтобы посетители смогли видеть как готовится шаурма, и пересмотрели отношение к пространству: установили стилизованные деревянные скамейки вместо стульев, стены декорировали золотыми пластинами, а также украсили потолок и барную стойку», — говорит Черезов.
Окупить вложения планируется в горизонте года.
Напомним, что «Луи Бидон» — проект «кофейного короля» Красноярска Асифа Алиева — закрылся в феврале этого года, проработав около трех лет. Алиев объяснил это решение рядом ошибок, которые не позволил ресторану развиться в полноценный бизнес.
Читайте также:
Александр Митраков в июле 2023 откроет ресторан рядом с отелем Ibis
Холдинг 075 group готовится открыть в Красноярске ресторан перуанской кухни. Nikkei Cuisine будет находиться около отеля Ibis в центре мегаполиса.
Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры
Эксперты считают, что это свидетельствует о восстановлении потребительской активности в регионе.
-
В Красноярске вновь открылся ресторан «Север»
В центре Красноярска на ул. Ленина запустили ресторан «Север». Заведение с таким названием работало при гостинице «Норильснаба» в советское время (сейчас там находится гостиница «Север»).
-
Паназиатские кафе Kannam Asia в Красноярске перешли в сеть «Сёгун»
Заведения ждет полный ребрендинг: Максим Антипов и Николай Ким рассказали «ДК» детали об уже начавшейся модернизации.