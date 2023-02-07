В Красноярске закрылся ресторан «Луи Бидон»
Ресторан проработал в Красноярске три года. О закрытии заведения сообщил автор проекта Асиф Алиев.
Как бы это не было сложно, больно, обидно. За три года не получилось почти ничего. Что я взял для себя из проекта? Так это опыт. В первую очередь, конечно же, ошибка ввязаться в проект в пандемию. Бесстрашие наше все. Второе, как показала пандемия, непонимание рынка, в котором я жил. Непонимание многих процессов, на тот момент я был всего три года в общепите. Третий мой провал — команда», — написал Асиф Алиев в соцсетях о причинах закрытия проекта.
Ресторан работал в торговом комплексе на улице 9 Мая. Недавно его выставляли на продажу. В объявлении говорилось, что в среднем оборот ресторана составляет около 1,5 млн рублей в месяц. Чистая прибыль заведения в месяц – 200 000 рублей. Бизнес продавали за 5 млн рублей.
Читайте также:
-
На правобережье Красноярска продан торгово-развлекательный комплекс «Саяны». Его реализовали на аукционе в рамках процедуры банкротства.
-
В Красноярске в «Планету» заходит еще один одежный ритейлер
Российский бренд одежды M.Reason на этой неделе откроется в красноярской ТРЦ «Планета». О планах сообщили DK.RU в пресс-службе компании.
-
Хайям Аминов открывает в Красноярске ресторан авторской кухни FRESCO
Еда как искусство — главный принцип шеф-повара. Необычный интерьер, оригинальная подача и сделанная на заказ посуда из натурального камня — рассказываем о фишках заведения. ФОТО