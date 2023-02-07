В Красноярске закрылся ресторан «Луи Бидон»

Как бы это не было сложно, больно, обидно. За три года не получилось почти ничего. Что я взял для себя из проекта? Так это опыт. В первую очередь, конечно же, ошибка ввязаться в проект в пандемию. Бесстрашие наше все. Второе, как показала пандемия, непонимание рынка, в котором я жил. Непонимание многих процессов, на тот момент я был всего три года в общепите. Третий мой провал — команда», — написал Асиф Алиев в соцсетях о причинах закрытия проекта.