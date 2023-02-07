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В Красноярске закрылся ресторан «Луи Бидон»

В Красноярске закрылся ресторан «Луи Бидон»
Иллюстрация: Avito

Ресторан проработал в Красноярске три года. О закрытии заведения сообщил автор проекта Асиф Алиев.

#НОВОСТИ
Как бы это не было сложно, больно, обидно. За три года не получилось почти ничего. Что я взял для себя из проекта? Так это опыт. В первую очередь, конечно же, ошибка ввязаться в проект в пандемию. Бесстрашие наше все. Второе, как показала пандемия, непонимание рынка, в котором я жил. Непонимание многих процессов, на тот момент я был всего три года в общепите. Третий мой провал — команда», — написал Асиф Алиев в соцсетях о причинах закрытия проекта. 
Ресторан работал в торговом комплексе на улице 9 Мая. Недавно его выставляли на продажу. В объявлении говорилось, что в среднем оборот ресторана составляет около 1,5 млн рублей в месяц. Чистая прибыль заведения в месяц – 200 000 рублей. Бизнес продавали за 5 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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