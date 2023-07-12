Апарт-отель «Золотое Сечение» планируют открыть на Взлетке в 2023

Увидеть будущие апартаменты красноярцы могут уже этим летом: в июле в Красноярске запустился первый шоурум. Он доступен для экскурсий, которые дают возможность «распробовать» концепцию апарт-отеля.

В 2023 Красноярск прирастет еще одним апарт-отелем: комплекс «Золотое Сечение» возводят на Взлетке. Планируется, что он откроет двери для полноценной работы уже в этом году. С июля красноярцы могут увидеть, какими окажутся будущие апартаменты: летом начал работу шоурум «Золотого Сечения».

Сейчас в нем доступна экскурсия в апартаменты категории «Дизайн» площадью 30 квадратных метров с эркерным окном. Больше деталей о комплектации номера, который уже открыт для просмотра, «ДК» рассказывал здесь.

Как пояснил Алексей Прилепо, руководитель отдела продаж ГК «Ментал-Плюс», прибыль, которую будет генерировать «Золотое Сечение», станет распределяться между собственниками по выбранной программе доходности.

Чтобы посетить шоурум, понадобится предварительно записаться на экскурсию в удобный день по будням.

Также читайте:

Топ локаций для летних ивентов

Бизнес‑ивенты вышли за пределы переговорок и конференц‑залов. Рассказываем, где провести корпоративное событие летом в Красноярске.

В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023

С каждым годом количество и разнообразие гастротеррас Красноярска растет. Летние площадки от ключевых игроков гастрономии и новичков — в специальном обзоре «Делового квартала».

ТОП офисов: от мансарды до стеклянных стен

Офисы перестают быть просто рабочим местом и становятся уникальным деловым пространством. «ДК» составил топ офисов Красноярска, которые удивляют дизайнерскими решениями и изобретательностью.