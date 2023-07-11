Топ локаций для летних ивентов

Бизнес‑ивенты вышли за пределы переговорок и конференц‑залов. Рассказываем, где провести корпоративное событие летом в Красноярске.

Если людей встречают по одежке, то атмосферу события с самого начала определяет локация. Места Красноярска, которые станут достойной платформой для ивента бизнес-класса, — в специальном обзоре «Делового квартала».

Сейчас один из главных козырей любой локации — возможность провести событие в формате open air. Кроме того, площадка должна закрывать и остальной функционал, необходимый для качественного проведения бизнес-события: быть вместительной и мультиформатной, обеспечить технику и кейтеринг. А в идеале — обладать и собственными уникальными фишками.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Локация, которую создавали с учетом этих деталей, — Белый замок Шамони. Он известен скорее как площадка для свадебных церемоний и банкетов, но эти стены предназначены и для бизнес-историй: презентации проектов и брендов, обучения, форумов, деловых приемов до 100 человек. В распоряжении гостей welcome-зона, комната отдыха с каминами, большой экран, аппаратура для звука и света, системы для аудиотрансляций и видеоконференций, а также возможность организовать кофе-брейк или фуршет. А снаружи — та самая терраса, которую можно увидеть практически на каждой фотографии из Белого замка. На аренду понадобится выделить от 50 тыс. до 150 тыс.

Чем дальше за город, тем больше возможностей сделать корпоративное мероприятие максимально активным. Для такого запроса подойдет экопарк «Адмирал»: его конференц-залы вмещают от 30 до 120 человек. Можно рассчитывать и на профессиональную сцену, открытую площадку в шатровой зоне на 200 человек, концерт-холл вместимостью 800 человек, универсальную спортплощадку, летнюю террасу и кейтеринг. А вот задействовать акустическую систему с микрофоном, подключить проектор и экран, организовать видеоконференцию и собрать кофе-брейк в ресторане «Адмирал» — отдельный прайс.

Для тех, кому хочется больше воздуха, да поближе, — Airpark Кузнецово. Здесь можно подобрать несколько вариантов беседок, в которых разместятся от 8 до 120 человек. Провести мероприятие получится и на закрытой террасе. Для аренды понадобится от 2 тыс. до 40 тыс., а все детали по технике, необходимому оборудованию и прочему обсуждаются дополнительно.

За полчаса можно добраться и до загородного клуба Кубеково: здесь предлагают несколько открытых площадок. Один из вариантов, который подойдет как для презентации продукта и семинара, так и для корпоративного тимбилдинга, — лофт на территории Кубеково, который может вместить до 40 человек. После официальной части можно переместиться в уютные беседки, к которым подведены вода и электричество. А с 18 июня появилась возможность добавить в деловое событие больше свежести и драйва на новой площадке — в акваклубе Кубеково.

МАКСИМУМ ДВИЖЕНИЯ

Все популярнее в деловых кругах становится и «гольф-воркинг»: одной из площадок-амбассадоров можно считать гольф-клуб «Орлиные холмы». 30 минут от центра Красноярска — и участники бизнес-ивента прибудут на закрытую охраняемую территорию. Выбор поля может варьироваться в зависимости от количества человек, потребности в лунках и доступного бюджета. Кроме непосредственно гольфа, клуб располагает и летней верандой, которая может стать отдельной точкой для обсуждений тет-а-тет. В августе Красноярск ждет открытие еще одной масштабной гольф-площадки на территории экопарка «Юдинская долина».

Еще один из просторных вариантов — центр деловых связей «Магистраль». Там есть не только конференц-зал, где могут разместиться 210 человек, но и спортивная площадка. Это один из самых подходящих вариантов для рабочих погружений, которые требуют времени и концентрации. Множество точек, сконцентрированных вокруг «Магистрали»: лаунж-зона, банкетный и бильярдный домики, — дают возможность вовремя переключать внимание, а главное — сочетать работу с активным отдыхом на свежем воздухе.

В аналогичном диапазоне и возможность организовать событие в Такмак SPA Отель. Комплекс располагает конференц-залом на 150 человек, переговорной комнатой и площадками на открытом воздухе — их предлагают использовать скорее для тимбилдинга. А еще обещают организацию трансфера и кофе-брейка, возможность продолжить событие на неформальных площадках по типу боулинга или бильярда и даже медицинское сопровождение.

СО ВКУСОМ

Одна из самых неизведанных, но привлекательных новизной локаций — речной клуб «Остров». Он начал работу только этим летом: одним из первых и масштабных мероприятий станет Бизнес-пикник «Акватория», который «ДК» проведет на базе речного клуба 12 июля. Напитанный влагой воздух, сверкающие понтоны, возможность установить собственные локации и яркое небо — концентрация свежести и красоты обеспечена.

Еще один из по-настоящему изящных вариантов — ресторанно-гостиничный комплекс «Шале» (Chalet primaire). Классический европейский стиль стал достойным обрамлением продуктивных деловых встреч. Для них подойдет весь первый этаж «Шале» с рестораном и банкетным залом. А летняя терраса здесь вмещает 120 человек: застекленный формат не мешает наслаждаться протекающим совсем рядом Енисеем.

Открытую террасу можно найти и среди возможностей банкетного зала «Шато». Эта локация Красноярску тоже известна скорее как свадебная, но наличие открытой площадки дает возможность провести там деловой ивент, который не требует «высокой» официальности.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИОНАЛА

Если хочется четко, просторно и в 20 минутах от центра — такой площадкой способен стать гостиничный комплекс «Сибирский Сафари клуб». Можно разместиться прямо на территории комплекса: там установлено несколько уютных беседок, которые обеспечат панорамный вид на Енисей, а при необходимости — свет и электричество. Вариант для тех, кто предпочитает классический формат, — провести официальную часть в конференц-зале, оснащенном специально для деловых событий, а затем переместиться на открытую территорию «сибирского сафари».

Около получаса и до многофункционального загородного комплекса «Дрокино Парк». Одна из характерных особенностей — вся инфраструктура, как для отдыха, так и для проведения событий, вписана в ландшафт подножия гор. Эта площадка может подойти тем, кто предпочитает использовать несколько точек сразу или хочет насытить деловую встречу не только продуктивными результатами, но и яркими впечатлениями. Домики на берегу и фахверки, белоснежные шатры и рестоклуб, теннисный корт и бассейны — адаптировать локации для тимбилдинга, корпоратива и даже переговоров не станет проблемой.

Востребованным благодаря функциональности стал и фанпарк «Бобровый лог», где ивенты собираются «под ключ». Можно сформировать полноценную программу даже на весь день: например, из оснащенного конференц-зала на 20 человек переместиться в мультиклуб «Плазма холл», ресторан «Хозяин тайги» или даже на канатную дорогу.

В часе езды от центра мегаполиса находится еще один вариант для бизнес-события, которое точно запомнится, — база отдыха «Бархат Парк» на берегу озера Бархатово, благодаря чему на одной территории возможно курсировать между аквапарком, пляжем, кемпингом и непосредственно базой. Здесь можно организовать по-своему уютный ивент в Aframe-экопространстве: электричество, вода, мини-кухня и панорамные окна прилагаются. А для брейнштормов с погружением подойдет и лаунж-зона с бунгало и кроватями-качелями.

Тем, кто предпочитает деловой all inclusive, подойдет и Green Park Hotel: там оборудован полноценный конференц-зал. Мультимедийное оборудование, профессиональное свето- и звуковое сопровождение, отдельные зоны для питания и кофе-брейков — все это в списке. А еще зал располагает выходом на просторную лоджию: то самое дополнение, которое так выигрышно для летних событий. Цена вопроса — 2 тыс. в час.

В СЕРДЦЕ ГОРОДА

Для тех, кто не хочет покидать пределы города, варианты тоже найдутся. Например, дворы значимых объектов Красноярска: Художественного или Литературного музея, усадьбы Сурикова и музея-усадьбы.

Арт-резиденция «Каменка» фактически стала «площадкой для площадок»: в ней есть как внутренние локации, так и возможность переместиться во двор. Как правило, летом это пространство становится буквально местом силы для городского арт-кластера — но дороги открыты и деловым событиям.