В Красноярске открылся первый шоурум апартаментов «Золотое Сечение»
Апарт-отель «Золотое Сечение» на Взлётке планируют запустить в этом году. Но посмотреть, как будут выглядеть будущие апартаменты, красноярцы могут уже сейчас.
К просмотру предлагают популярные апартаменты категории «Дизайн» площадью 30 кв.м. с эркерным окном. Комплектация номера соответствует высоким гостиничным стандартам: входная дверь с электронным замком, санузел под ключ, дизайнерское зонирование пространства. Для посещения шоурума нужна предварительная запись. Экскурсии в шоурум проводятся каждый будний день, записаться можно по телефону: 8 (391) 219-17-10. Подробнее о концепции апарт-отеля смотрите на сайте: mental-plus.ru
Апарт-отель «Золотое Сечение» — это современная альтернатива покупке квартиры для сдачи в аренду, — рассказывает руководитель отдела продаж ГК «Ментал-Плюс» Алексей Прилепо. - Проект будет работать в формате гостиницы, только собственников здесь не один, а по количеству номеров-апартаментов. Прибыль, которая генерируется апарт-отелем, распределяется между собственниками по выбранной программе доходности.
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