В Красноярске открылся первый шоурум апартаментов «Золотое Сечение»

Иллюстрация: ГК «Ментал-Плюс»

Апарт-отель «Золотое Сечение» на Взлётке планируют запустить в этом году. Но посмотреть, как будут выглядеть будущие апартаменты, красноярцы могут уже сейчас.