Красноярский бюджет скорректировали на 33 млрд в 2023

После осенней корректировки доходв бюджета Красноярского края увеличатся до 380 млрд рублей. Их распределение обсудили на очередной сессии Заксобрания края.

29 сентября депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли осеннюю корректировку бюджета региона. По данным министерства финансов, после внесения изменений доходы краевого бюджета вырастут на 33 млрд рублей и составят 380 млрд.

«Это результат деятельности предприятий, безвозмездных поступлений и сборов за аренду имущества. Кроме того, ожидаются поступления федеральных средств», — отметили в Заксобрании.

Скорректировали и расходную часть: ее увеличили на 18 млрд рублей, чтобы снизить бюджетный дефицит. На сессии озвучили такое распределение средств:

+ 4,3 млрд рублей на госпрограмму «Развитие здравоохранения». Из них 4,2 млрд рублей — деньги краевого бюджета.

+ 4,5 млрд рублей на транспортную систему. Источник — федеральный бюджет.

+ 997 млн рублей на дорожную сеть.

+ 1 739 млн рублей на развитие образования, +473 млн рублей на расходы культуры. Практически всю сумму из краевого бюджета.

+ 580 млн рублей на поддержку спортивной сферы.

+ 80 млн рублей на комплексное благоустройство д. Барабаново Емельяновского района.

+ 143 млн рублей будет направлена на помощь и развитие северных территорий региона.

+ 598 млн рублей на обеспечение ЖКХ.

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