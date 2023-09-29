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Красноярский бюджет скорректировали на 33 млрд в 2023

Красноярский бюджет скорректировали на 33 млрд в 2023
Иллюстрация: freepik.com / alexkich

После осенней корректировки доходв бюджета Красноярского края увеличатся до 380 млрд рублей. Их распределение обсудили на очередной сессии Заксобрания края.

#НОВОСТИ

29 сентября депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли осеннюю корректировку бюджета региона. По данным министерства финансов, после внесения изменений доходы краевого бюджета вырастут на 33 млрд рублей и составят 380 млрд.

«Это результат деятельности предприятий, безвозмездных поступлений и сборов за аренду имущества. Кроме того, ожидаются поступления федеральных средств», — отметили в Заксобрании.

Скорректировали и расходную часть: ее увеличили на 18 млрд рублей, чтобы снизить бюджетный дефицит. На сессии озвучили такое распределение средств:

+ 4,3 млрд рублей на госпрограмму «Развитие здравоохранения». Из них 4,2 млрд рублей — деньги краевого бюджета.

+ 4,5 млрд рублей на транспортную систему. Источник — федеральный бюджет.

+ 997 млн рублей на дорожную сеть.

+ 1 739 млн рублей на развитие образования, +473 млн рублей на расходы культуры. Практически всю сумму из краевого бюджета.

+ 580 млн рублей на поддержку спортивной сферы.

+ 80 млн рублей на комплексное благоустройство д. Барабаново Емельяновского района.

+ 143 млн рублей будет направлена на помощь и развитие северных территорий региона.

+ 598 млн рублей на обеспечение ЖКХ.

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Средства направят «на решение насущных вопросов». Деньги выделят из дополнительных доходов региона, которые ожидают в 2023.

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По итогу первого квартала года бюджет исполнен с профицитом в 22%.

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Совещание назначено на сегодня. Президент будет в нем участвовать удаленно.

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Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.

Автор: Петр Савельев
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