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Доходы бюджета Красноярска в 2023 увеличиваются на 5,9 млрд рублей

Доходы бюджета Красноярска в 2023 увеличиваются на 5,9 млрд рублей
Иллюстрация: stylishbag.ru

При этом собственные доходы составят всего 0,8 млрд рублей, все остальное - финансовая помощь из вышестоящих бюджетов

#НОВОСТИ

В красноярский Горсовет внесен проект решения о внесении изменений в бюджет города на 2023 и плановый период 2024…2025.

В 2023 общий объем доходов городской казны увеличивается на 5,9 млрд рублей. При этом собственные доходы красноярского бюджета составят всего 0,8 млрд рублей. Они сложились в основном за счет дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц и акцизов на нефтепродукты. Остальные средства, более 5 млрд рублей, – финансовая помощь из вышестоящих бюджетов.

Учитывая предстоящие изменения, параметры бюджета города в 2023 будут выглядеть так:

– доходы увеличиваются на 5,9 млрд рублей и составят 60,0 млрд рублей;

– расходы увеличиваются на 4,7 млрд рублей и составят 60,7 млрд рублей;

– дефицит уменьшается на 1,2 млрд рублей и составит 681,7 млн рублей.

Корректировку бюджета Красноярска планируется рассмотреть на сессии Горсовета 17 октября 2023.

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После осенней корректировки доходов бюджета Красноярского края увеличатся до 380 млрд рублей. Их распределение обсудили на очередной сессии Заксобрания края.

 

Автор: Петр Савельев
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