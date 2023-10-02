Спорткомплекс «Платинум Арена» потребовали вернуть собственнику

С соответствующим иском в Арбитражный суд края обратилась прокуратура Свердловского района. Ведомство просит вернуть переданный в дар Красноярскому краю спортивный комплекс «Платинум Арена».

Арбитраж принял к производству иск о признании недействительным договора дарения спортивного комплекса «Платинум Арена» Красноярскому краю, о возврате сооружения в собственность дарителя, об отмене государственной регистрации права собственности Красноярского края на него.

В иске указано, что прокуратура проверила соблюдение градостроительных норм при эксплуатации спортивного комплекса «Платинум Арена» и нашла нарушения. В частности, монолитные плиты перекрытия имеет признаки пластических деформаций (наблюдается увеличение ширины перекрытия силовых трещин), поэтому владельцу объекта рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Уже сейчас в спорткомплексе не проводят концерты, только спортивные состязания. Также ведомство пришло к выводу, что даритель — АО «Платинум Арена» — умышленно скрыл техническое состояние спортсооружения при передаче его в краевую собственность. Это привело к допнагрузке на бюджет региона.

Предварительное судебное заседание назначено на 23 октября 2023.

Спортивный объект сейчас эксплуатируется в режиме проведения тренировочных и спортивных мероприятий. Проведение массовых культурных мероприятий на объекте временно ограничено. Никаких критических угроз относительно состояния объекта нет и не предвидится. После передачи объекта в краевую собственность в ходе эксплуатации были обнаружены отдельные строительные недостатки. Для технического обследования проблемных зон объекта КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» обеспечило проведение экспертизы объекта с привлечением независимых экспертов. В настоящее время работа по инструментальному обследованию объекта продолжается, и именно в целях корректной работы экспертов во время инструментального обследования и получения объективных результатов обследования, проведение массовых культурных мероприятий на объекте временно ограничено. Срок завершения полного обследования – середина ноября 2023 года», — прокомментировали в минспорта.

Напомним, «Платинум Арену» возводили к Универсиаде. Это многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной. Вместимость спортивного сооружения составляет более 7 тыс. человек.

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