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Кафе «Кантри» в Красноярске намерены снести принудительно

Кафе «Кантри» в Красноярске намерены снести принудительно
Иллюстрация: Прокуратура края

Прокуратура края запустила процедуру принудительного исполнения судебного акта о сносе здания кафе «Кантри» на пр. Мира.

#НОВОСТИ
Объект должны были снести в течение 6 месяцев, то есть до 8 августа, после того, как здание признали самовольной постройкой.
Решение суда в установленный срок исполнено не было. Сегодня прокуратура направила исполнительный лист в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера г. Красноярска для принудительного исполнения», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
 
Накануне DK.RU писал, что Арбитражный суд отказал в приостановке сноса здания «Кантри» на проспекте Мира.
 
Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри». В феврале 2023 опять было принято решение о сносе объекта. В июле восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сносе здания кафе «Кантри».
 
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Автор: Петр Савельев
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