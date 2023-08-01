«Опасности нет»: владелец «Кантри» оспаривает решение о сносе кафе

Снести сооружение должны были край на следующе неделе. За счет владельца.

Владелица здания бывшего красноярского кафе «Кантри» Ольга Грималюк пытается оспорить решение о сносе строения. Об этом рассказали в Арбитражном суде Красноярского края, куда она подала иск о признании ее права собственности на это сооружение.

Грималюк считает, что основным мотивом решения о сносе является мнимое несоблюдение противопожарных норм в части расстояний до близлежащего здания управления Федеральной почтовой связи Красноярского края (пр. Мира, 102). Это якобы создает угрозу жизни и здоровью.

В настоящее время истцом получено экспертное заключение, согласно которому представленный расчет по определению безопасных противопожарных разрывов (расстояний) соответствует требованиям методики их определения между жилыми домами, общественными зданиями, сооружениями. Соответственно, фактическое противопожарное расстояние 5,5 м. между зданием организации общественного питания (Мира, 102Д) и административным зданием (Мира, 102) обеспечивает нераспространение пожара между ними», — цитирует суд заявление Грималюк.

Вопрос о принятии искового заявления к производству пока не решен. Это произойдет в ближайшие несколько дней.

Напомним, что в середине июля 2023 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с решением своих коллег, которые в начале февраля поддержали требование прокуратуры о сносе здания на пр. Мира, 102Д (бывшее кафе «Кантри»). Срок исполнения: 8 августа этого года.

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