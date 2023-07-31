Красноярский бар «Святые ребрышки» распродает мебель и предметы интерьера

Бар «Святые ребрышки» (входят в ресторанную группу Food&Mood) работает в Красноярске сегодня последний день. В честь этого в баре устроили распродажу предметов интерьера и мебели.

Например, комод продают за 600 рублей, цветы — 700 рублей за штуку, рамки под фото или картины стоят по 50-100 рублей, а различные плакаты, которые украшали стены заведения, распродают по 200 рублей. Один стул можно приобрести за 2500 рублей, а статую — за 1000 рублей.

Все лоты можно найти в социальных сетях «Святых ребрышек». Для покупки предметов нужно звонить в само заведение.

На прошлой неделе DK.RU рассказывал о закрытии заведения. На этом месте осенью ресторанная группа Food&Mood откроет «Нетипичную пельменную». Сейчас идет поиск персонала.

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Вчера состоялось техническое открытие заведения. Пока оно будет работать в тестовом режиме.