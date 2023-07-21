Рестораны SEABASS GROUP стали победителями всероссийского фестиваля «На Гребне»

Seabass & Sauvignon и Dog osminog заняли первую и вторую строчки рейтинга, который сформировали по итогам фестиваля дальневосточных гребешков «На Гребне».

Два ресторана, входящие в состав SEABASS GROUP, принесли Красноярску еще одну гастрономическую победу. Морской городской ресторан Seabass & Sauvignon и морской фастфуд Dog osminog получили первое и второе место в итоговом рейтинге Всероссийского фестиваля Дальневосточных гребешков «На Гребне!». Теперь Павел Белоногов, шеф-повар Seabass & Sauvignon, отправится на стажировку к Егору Анисимову, бренд-шефа паназиатского ресторана Zuma во Владивостоке.

Seabass & Sauvignon и Dog osminog вышли в топ конкурса «Маршрутная карта»: его определяли исходя из оценок гостей, которые выставляли ресторанам-участникам. Победу Seabass & Sauvignon принес сет авторских блюд:

жареный гребешок с крем-картофелем с черемшой;

подкопченный гребешок с муссом из томленого лука;

тар-тар из гребешка с клубникой и вуалью из морковки.

В 2023 к участию в фестивале подключились семь красноярских заведений. Кроме Seabass & Sauvignon и Dog osminog, в конкурсе участвовали Franky Woo, Bangkok, Formaggi, «Чешуя» и «Хозяин тайги».

Гастрономию Сибири на фестивале представили и Новосибирск, Барнаул, Томск.

В этом году фестиваль охватил 40 городов и 235 ресторанов-участников.

справка «ДК» Всероссийский фестиваль Дальневосточных гребешков «На Гребне!» проходит с 1 по 15 июля. Фестиваль посвящен одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов — приморскому гребешку, жемчужине Японского моря. Фестиваль создан для развития гастрономического туризма на Дальнем Востоке, популяризации и исследования локального приморского продукта и его сочетания с продуктами и способами приготовления, традиционных в других регионах.

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