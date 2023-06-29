В центре Красноярска откроется кафе «Хлебное место»

Оно будет работать на базе пекарни «Формула хлеба». Помимо собственно выпечки обещают сыры, напитки, живую музыку и кино с тапером.

Основательница пекарни «Формула хлеба» Наталья Трущелева открывает кафе «Хлебное место». Об этом она рассказала DK.RU.

Заведение будет работать на пр. Мира, 81а — собственно при первой пекарне компании. По сути, это будет уличная терраса, оборудованная под кафе. Ее площадь около 150 кв. м. Рассчитана она на 50 посадочных. Плюс еще 15 — внутри самой пекарни-магазина.

Меню заведения будет сугубо закусочным: выпечка, бурскетты, несладкие профитроли, сыры от «Козы Дерезы», ну и обещанное патэ. Напитки — морсы, лимонады и алкоголь — предоставит кафе «Радость». Также можно будет выпить кофе от Trescafeteros и чай от «Травников Сибири». Средний чек: 450 рублей без алкоголя, 1 000 — с ним.

Помимо общепита, в «Хлебном месте» запланированы выступления музыкантов и показы немого кино (с живым тапером).

Первоначально по музыке мы хотели, чтоб это был джаз, но с ним в Красноярске оказалось сложно. Поэтому репертуар будет шире, но в лаундж-стилистике. Играть и показывать кино будем ежедневно, кроме понедельника», — рассказывает Наталья Трущелева.

Напомним, что ремонтировать и расширять пекарню на Мира, 81а, она начала в мае этого года. Объем вложений тогда оценивался примерно в 3.. 4 млн рублей. Но, признает хозяйка «Хлебного места», в означенную сумму не уложились — понадобится еще 200.. 300 тыс. рублей.

По плану, отремонтированную пекарню и кафе собирались открыть в конце июня, но сроки чуть сдвинулись — в первый раз заведение откроет свои двери 2 июля (развлекательная программа с музыкой и кино начнется в 18:00).

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