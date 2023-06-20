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Кафе «Кантри» в Красноярске могут снести в середине августа

Кафе «Кантри» в Красноярске могут снести в середине августа
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Администрация города направила свою позицию по поводу решения краевого суда о сносе здания кафе «Кантри» на проспекте Мира. Об этом пишет депутат Заксобрания Илья Зайцев.

#НОВОСТИ
Принято решение согласиться с мнением суда о том, что есть нарушения по вине проектировщика и застройщика, поэтому здание нужно снести. По данным депутата, если краевой суд оставил решение без изменений, а Ольга Грималюк не снесет здание в срок, то это сделают за счет бюджета города. Ориентировочно, это может произойти в середине августа. Расходы по сносу здания позднее выставят предпринимательнице. 
 
Заседание по делу намечено на 4 июля. 
 
Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа 2022, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри». 
 
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Автор: Петр Савельев
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