Кафе «Кантри» в Красноярске могут снести в середине августа
Администрация города направила свою позицию по поводу решения краевого суда о сносе здания кафе «Кантри» на проспекте Мира. Об этом пишет депутат Заксобрания Илья Зайцев.
Принято решение согласиться с мнением суда о том, что есть нарушения по вине проектировщика и застройщика, поэтому здание нужно снести. По данным депутата, если краевой суд оставил решение без изменений, а Ольга Грималюк не снесет здание в срок, то это сделают за счет бюджета города. Ориентировочно, это может произойти в середине августа. Расходы по сносу здания позднее выставят предпринимательнице.
Заседание по делу намечено на 4 июля.
Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа 2022, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри».
Читайте также:
-
Сноса не будет: здание «Кантри» пока остается на проспекте Мира
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение о сносе здания «Кантри» — его не признали самовольной постройкой. Красноярцам все еще придется лицезреть эту постройку в центре.
-
Прокуратура добивается принудительного сноса здания «Кантри»
Надзорное ведомство обратилось в суд с запросом о выдаче исполнительного листа, который позволит принудительно снести здание.
-
Кафе «Кантри» в центре Красноярска снесут до конца августа
Администрация города отозвала свою жалобу на это решение и оно вступило в силу.