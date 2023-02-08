Кафе «Кантри» в Красноярске обязали снести за полгода

Суд повторно удовлетворил требования прокуратуры о сносе кафе «Кантри» Ольги Грималюк на проспекте Мира.

В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд по процессуальным основаниям отменил определение краевого суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что все оспариваемые документы признаны недействительными, здание признали самовольной постройкой. Ольгу Грималюк обязали снести кафе в течение 6 месяцев со дня вступления нового апелляционного определения в силу.

Обжаловать решение суда можно в течение трех месяцев.

Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри».

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