Кафе «Кантри» в Красноярске обязали снести за полгода
Суд повторно удовлетворил требования прокуратуры о сносе кафе «Кантри» Ольги Грималюк на проспекте Мира.
В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд по процессуальным основаниям отменил определение краевого суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что все оспариваемые документы признаны недействительными, здание признали самовольной постройкой. Ольгу Грималюк обязали снести кафе в течение 6 месяцев со дня вступления нового апелляционного определения в силу.
Обжаловать решение суда можно в течение трех месяцев.
Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри».
Читайте также:
-
Сноса не будет: здание «Кантри» пока остается на проспекте Мира
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение о сносе здания «Кантри» — его не признали самовольной постройкой. Красноярцам все еще придется лицезреть эту постройку в центре.
-
Прокуратура добивается принудительного сноса здания «Кантри»
Надзорное ведомство обратилось в суд с запросом о выдаче исполнительного листа, который позволит принудительно снести здание.
-
Кафе «Кантри» в центре Красноярска снесут до конца августа
Администрация города отозвала свою жалобу на это решение и оно вступило в силу.