Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.06
84,32
91,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Александр Митраков в июле 2023 откроет ресторан в отеле Ibis

Александр Митраков в июле 2023 откроет ресторан в отеле Ibis
Иллюстрация: senivpetro / ru.freepik.com

Холдинг 075 group готовится открыть в Красноярске ресторан перуанской кухни. Nikkei Cuisine будет находиться в отеле Ibis.

#НОВОСТИ
Запуск заведения общепита намечен на июль, пишет телеграм-канал WhereToEat.
 
О планах открыть Nikkei Cuisine DK.RU сообщал в начале года. Новый ресторан расположится на первом этаже Ibis. Его площадь  составит 600 кв. м. Там предусмотрят 170 посадочных мест. Шеф-консультант перуанской части проекта — Никанор Вейра. Инвестиции в проект не раскрываются.
Красноярцы очень любят азиатскую кухню, и, полагаю, им этот формат придется по вкусу. При этом в блюдах будет использоваться много северных рыб и дальневосточных морепродуктов. Ну и, конечно, японские и перуанские продукты», — рассказывал ранее в беседе с DK.RU Александр Митраков.
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Институт гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в АбаканеИнститут гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в Абакане
  • «Лукойл» создаст сеть АЗС в Красноярске«Лукойл» создаст сеть АЗС в Красноярске
  • В Красноярске застроят домами территорию жилого района ИннокентьевскийВ Красноярске застроят домами территорию жилого района Иннокентьевский
  • Привлечь туристов в край. Какие проекты привлекут местных жителей и гостейПривлечь туристов в край. Какие проекты привлекут местных жителей и гостей
  • Красноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центрыКрасноярцы стали чаще ходить в рестораны и торговые центры
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.