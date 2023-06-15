Александр Митраков в июле 2023 откроет ресторан в отеле Ibis
Холдинг 075 group готовится открыть в Красноярске ресторан перуанской кухни. Nikkei Cuisine будет находиться в отеле Ibis.
Запуск заведения общепита намечен на июль, пишет телеграм-канал WhereToEat.
О планах открыть Nikkei Cuisine DK.RU сообщал в начале года. Новый ресторан расположится на первом этаже Ibis. Его площадь составит 600 кв. м. Там предусмотрят 170 посадочных мест. Шеф-консультант перуанской части проекта — Никанор Вейра. Инвестиции в проект не раскрываются.
Красноярцы очень любят азиатскую кухню, и, полагаю, им этот формат придется по вкусу. При этом в блюдах будет использоваться много северных рыб и дальневосточных морепродуктов. Ну и, конечно, японские и перуанские продукты», — рассказывал ранее в беседе с DK.RU Александр Митраков.
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