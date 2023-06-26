В Красноярске открылся лаундж-бар «Дух времени»

Иллюстрация: предоставлено представителями заведения

В Красноярске в техническом режиме заработало новое заведение на Мира, 74. Это проект команды «Говори медленно» и бара «Радость». Официально заведение откроет двери 30 июня.