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В Красноярске открылся лаундж-бар «Дух времени»

В Красноярске открылся лаундж-бар «Дух времени»
Иллюстрация: предоставлено представителями заведения

В Красноярске в техническом режиме заработало новое заведение на Мира, 74. Это проект команды «Говори медленно» и бара «Радость». Официально заведение откроет двери 30 июня.

#НОВОСТИ
Представители «Духа времени» сообщили DK.RU, что заведение находится в двухэтажном историческом здании. Интерьер сделали в стиле модерн, но с современным наполнением. В баре можно найти предметы из эпохи начала 20 века, в том числе и книги. На первом этаже расположился лобби-бар отеля, а на втором — квартира поэта Сергея Есенина. 
 
В меню — русская кухня, также есть коктейли (разделены на две эпохи — старое время и современность) и кальяны. В заведении «Дух времени» 45 мест, средний чек составляет около 1800 рублей. 
 
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Автор: Петр Савельев
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