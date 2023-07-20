Александр Митраков открыл новые «12 слоев» в Красноярске
Это вторая пекарня ресторатора. Первая находится недалеко от ТРЦ «Планета».
075 group Александра Митракова открыла в Красноярске еще одну пекарню «12 слоев».
В прошлое воскресенье у нас было техническое открытие. В понедельник-вторник отработали в тестовом режиме и вчера торжественно открылись», — рассказали DK.RU в компании.
Расположились новые «Слои» на Карла Маркса, 123 — справа от входа в Novotel.
Место хорошее. Проходное. Народу очень много», — говорят в 075.
Работать новые «12 слоев» будут с 8:00 до 22:00. Пока в меню только завтраки, но возможно, что в будущем оно расширится.
Также на Карла Маркса, 123 Александр Митраков собирается открыть ресторан перуанской кухни Nikkei Cuisine. Изначально его запуск планировался весной этого года (как и пекарни), но сроки сдвинулись на конец июля.
Обновлено в 15:56: в 075 group уточнили: площадь новых «12 слоев» составляет примерно 74 кв. м., зал рассчитан на 30 человек, средний чек 550-600 рублей.
Читайте также:
-
Старейшее KFC Красноярска переедет на новое место
Ресторан быстрого питания KFC на пр. Мира переедет в другое помещение на том же проспекте. Старейший KFC появится в ТЦ «Авеню».
-
Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны
За последнее время в Красноярске закрылось несколько знаковых заведений, на месте которых анонсированы или уже работают новые проекты.
-
В Красноярске закрыли бар «Чё почём»
Заведение федеральной сети «Чё почём» работало на Взлетке на ул. Молокова. В минувшие выходные в баре прошли последние мероприятия.
-
В Красноярске закроют старейший ресторан KFC
Ресторан быстрого питания KFC на пр. Мира закроется. На фасаде здания появилось объявление, что помещение сдается в аренду.
-
В Красноярске закрылся бар «Крылья»
Заведение проработало в помещении на улице Молокова около 7 лет. О закрытии гриль-бара в социальных сетях рассказала его владелица Ольга Верещагина.
-
В Красноярске откроется сеть кафе «Блинбери» и «Сушивёсла»
Рынок общепита в Красноярске прирастет новыми заведениями. Так, в город заходит федеральная сеть кафе «Блинбери» и доставка японской еды «СушиВёсла».