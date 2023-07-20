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Александр Митраков открыл новые «12 слоев» в Красноярске

Александр Митраков открыл новые «12 слоев» в Красноярске
Иллюстрация: 075 group

Это вторая пекарня ресторатора. Первая находится недалеко от ТРЦ «Планета».

#НОВОСТИ

075 group Александра Митракова открыла в Красноярске еще одну пекарню «12 слоев».

В прошлое воскресенье у нас было техническое открытие. В понедельник-вторник отработали в тестовом режиме и вчера торжественно открылись», — рассказали DK.RU в компании.

Расположились новые «Слои» на Карла Маркса, 123 — справа от входа в Novotel.

Место хорошее. Проходное. Народу очень много», — говорят в 075.

Работать новые «12 слоев» будут с 8:00 до 22:00. Пока в меню только завтраки, но возможно, что в будущем оно расширится.

Также на Карла Маркса, 123 Александр Митраков собирается открыть ресторан перуанской кухни Nikkei Cuisine. Изначально его запуск планировался весной этого года (как и пекарни), но сроки сдвинулись на конец июля.

Обновлено в 15:56: в 075 group уточнили: площадь новых  «12 слоев» составляет примерно 74 кв. м., зал рассчитан на 30 человек, средний чек 550-600 рублей.

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Автор: Петр Савельев
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