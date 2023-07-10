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В Красноярске закрыли бар «Чё почём»

В Красноярске закрыли бар «Чё почём»
Иллюстрация: freepik / freepik

Заведение федеральной сети «Чё почём» работало на Взлетке на ул. Молокова. В минувшие выходные в баре прошли последние мероприятия.

#НОВОСТИ
В соцсетях заведения сообщается, что бар закрыли на реконструкцию. На месте «Чё почём» появится новый проект, какой — пока не сообщается. Детали будут раскрывать постепенно в аккаунте заведения.
 
При этом летняя терраса бара «Чё почём» будет работать до осени.
 
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Автор: Петр Савельев
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