В Красноярске закрыли бар «Чё почём»
Заведение федеральной сети «Чё почём» работало на Взлетке на ул. Молокова. В минувшие выходные в баре прошли последние мероприятия.
В соцсетях заведения сообщается, что бар закрыли на реконструкцию. На месте «Чё почём» появится новый проект, какой — пока не сообщается. Детали будут раскрывать постепенно в аккаунте заведения.
При этом летняя терраса бара «Чё почём» будет работать до осени.
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