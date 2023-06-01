В Красноярске вновь открылся магазин Commode
Магазин переехал с ТЦ «Ньютон» на ул. Партизана Железняка в помещение на Перенсона. Теперь торговая точка размещается на трех этажах.
Последний месяц мы работали над переосмыслением нашего проекта и создавали новое пространство. Мы знаем, что вы ждали нашего возвращения, но можем поспорить, что вы не ожидали увидеть трехэтажный Commode в самом центре города!» — написали в соцсетях авторы проекта.
Также есть возможность приобрести вещи онлайн и получить их в любой точке страны.
В начале апреля стало известно, что российский бренд одежды закроет магазин в Красноярске и Санкт-Петербурге.
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Производство и шопинг-пространство больше не могут функционировать в текущем варианте, сообщили создатели проекта.