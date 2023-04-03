Шопинг-пространство COMMODE закрывается 16 апреля

Магазин в Санкт-Петербурге закончит работу на неделю раньше: он функционирует до 9 апреля.

В марте локальный бренд COMMODE сообщил о приостановке работы своих пространств в Красноярске и Санкт-Петербурге на неопределенное время. Спустя две недели создатели проекта озвучили даты полного окончания работы.

Грустно это писать, но мы готовы объявить дату закрытия магазинов», — такая публикация появилась в соцсетях COMMODE.

Шопинг-пространство в Красноярске продолжит работу до 16 апреля включительно. Сейчас оно расположено в ТЦ «Ньютон» на ул. Партизана Железняка, 17.

Магазин в Санкт-Петербурге закроется на неделю раньше: туда можно будет попасть до 9 апреля включительно.

Производство COMMODE, расположенное по соседству с шоурумом бренда, принимает онлайн-заказы на индивидуальный пошив до 10 апреля включительно.

Недавно бренд запустил «Комод на диване»: его позиционируют как проект, благодаря которому те, кто не могут приехать в шопинг-пространство, получили возможность посетить его в онлайн-режиме.

Кроме того, в аккаунте бренда появился хайлайт, где разместили информацию о продаже различного оборудования, которое раньше обеспечивало работу пространства. Среди доступных для покупки предметов можно найти:

комплект прожекторного и декоративного освещения, а также светильники — стоимость начинается от 50 тыс. рублей;

набор оборудования для студийной съемки за 100 тыс. рублей;

предметы обстановки — несколько кресел и комод за 50 тыс. рублей суммарно;

оборудование, мебель и технику, которыми оснащен магазин в Санкт-Петербурге, продают в одни руки.

Создатели проекта всегда подчеркивали:

Вдохновение COMMODE — пространство. Разные локации создают особое ощущение внутри каждой из нас».

Как сообщали представители COMMODE ранее, решение о закрытии было внеплановым и срочным.

Это решение мы приняли экстренно, так же экстренно, как получили информацию о том, что сердце нашего проекта в Красноярске — наше производство и шопинг-пространство в 300 кв. м. больше не могут продолжать свою работу в прежнем виде», — писали в соцсетях проекта.

Известно, что пространство, которое до 16 апреля занимает COMMODE, в дальнейшем будет использоваться для размещения муниципальной организации.

Сейчас COMMODE продолжает финальную распродажу, которая началась еще в марте: значительную часть продукции, в том числе и знаковые вещи бренда, можно приобрести по стоимости, сниженной на 70%.

Отметим, за девять лет существования COMMODE из локального бренда с собственным производством трансформировался в полноценное сообщество постоянных покупателей, ценителей и друзей.

Читайте также:

COMMODE приостанавливает работу в Красноярске на неопределенный срок

Производство и шопинг-пространство больше не могут функционировать в текущем варианте, сообщили создатели проекта.

Основатели Seabass group Екатерина и Филипп Березины отошли от управления компанией

Причиной такого решения стало расхождение взглядов на бизнес с управляющим партнером — Алексеем Блиновским, которому теперь принадлежит 100% акций холдинга.

Бар GETHIGH закрылся в Красноярске

Срок возобновления его работы пока остается неизвестным.

В аэропорту Красноярск закрылся Harat's Pub

На этой неделе стало известно о закрытии Harat's Pub в аэропорту Красноярск. В ООО ГК «Материк» DK.RU рассказали, что заведение работало по франшизе. Паб закрыли насовсем.

В Красноярске закрылся бар «3в1»

Бар «3в1» (входит в ресторанную группу Food&Mood) на улице Карла Маркса не проработал и года. Объявление о закрытии появилось в паблике в социальных сетях заведения.

В Красноярске закрылся ресторан «Луи Бидон»

Ресторан проработал в Красноярске три года. О закрытии заведения сообщил автор проекта Асиф Алиев.

Ольга Грималюк закрыла два заведения в Красноярске

В Красноярске закрылись сразу два проекта ресторанного холдинга Silverspoon group (принадлежит Ольги Грималюк). Речь идет о кофейне Sugar Mama и корчме «Вареники».

Ресторанная группа Bellini переформатировала кафе «Хаски» в Красноярске

В Красноярске вновь открылось кафе «Хаски». Заведение отремонтировали, переформатировали, добавили в меню новые блюда.