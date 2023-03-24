COMMODE приостанавливает работу в Красноярске на неопределенный срок

Производство и шопинг-пространство больше не могут функционировать в текущем варианте, сообщили создатели проекта.

Бренд COMMODE объявил о приостановке своей работы в Красноярске — информация появилась в социальных сетях проекта.

«К сожалению, внешние обстоятельства оказались сильнее нас. Мы работаем последний месяц», — написали создатели COMMODE.

В публикации они сообщили, что расположенное в Красноярске производство не может продолжать работу в прежнем формате. То же касается шопинг-пространства площадью 300 квадратных метров. Создатели отметили, что на данный момент не могут озвучить конкретную информацию ни о точной дате закрытия, ни о дальнейшей судьбе красноярского COMMODE.

В этой же публикации подписчикам сообщили, что поддержать бренд в сложившихся обстоятельствах можно, оформив заказы на пошив или выкупив уже произведенные вещи из весенней коллекции — это поможет оплатить труд сотрудников. Также создатели заявили, что планируют отыскать формат для продолжения деятельности.

За последние дни мы получили столько слов поддержки и сожаления о нашем закрытии, что не можем оставить вас без ответов на очевидные вопросы. Это решение мы приняли экстренно, так же экстренно, как получили информацию о том, что сердце нашего проекта в Красноярске — наше производство и шопинг-пространство в 300 кв. м. больше не могут продолжать свою работу в прежнем виде. <...> Мы ищем пути продолжить работу, и сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка. <...> Производство пока принимает заказы, некоторые изделия еще в работе и отправляются в продажу буквально из-под рук портных. Мы не знаем точной даты закрытия и не можем честно ответить на вопросы „когда“ и „что дальше?“, поэтому просто приходите к нам в гости в ближайшие дни и следите за новостями», — такое письмо опубликовали создатели проекта в соцсетях.

В нем же красноярский COMMODE анонсировал скидки на знаковые вещи бренда. Шопинг-пространство, расположенное в ТЦ Ньютон, работало на протяжении девяти лет; за это время еще один филиал бренда открылся в Санкт-Петербурге.

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