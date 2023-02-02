Ольга Грималюк закрыла два заведения в Красноярске
В Красноярске закрылись сразу два проекта ресторанного холдинга Silverspoon group (принадлежит Ольги Грималюк). Речь идет о кофейне Sugar Mama и корчме «Вареники».
Оба заведения работали на втором этаже в ТРЦ «Планета», но в январе арендаторы расторгли договор и освободили площади. Представитель Silverspoon group сообщила DK.RU, что проекты закрылись не насовсем. Оба заведения откроют в другом месте, но где конкретно, пока не сообщается. Ольга Грималюк к моменту написания новости на вопросы DK.RU не ответила.
В последнее время Silverspoon group сосредоточила силы на открытии заведений в Железнодорожном и Октябрьском районах. Там появились корчма «Вареники» в ТК «Апельсин», большая кофейня Sugar mama в ТК «На Свободном» и чайхана «Гранат» на Вильского. При этом закрылась чайхана на Годенко.
Все думают, что закрыли, потому что проект был убыточный, но это не так. Мы бросили свои силы на развитие других наших крупных проектов, некоторые из них открылись недавно», — поясняли ранее причины закрытия чайханы в Silverspoon group.
Сейчас еще одна чайхана работает в ТРЦ «Планета».
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