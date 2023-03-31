Бар GETHIGH закрылся в Красноярске

Срок возобновления его работы пока остается неизвестным.

Красноярский бар GETHIGH, который в феврале 2023 стал центром нашумевшей истории, остановил работу. На момент публикации информация о сроке повторного открытия не оглашается. Также бар не озвучивает и причину закрывшихся дверей.

Друзья, сегодня последние выходные вместе. Заведение закрывается на неопределенный срок», — такое сообщение появилось в аккаунтах GETHIGH.

Текст сопровождался видео с надписью «Он ушел, но обещал вернуться». Перед завершением работы в баре состоялась прощальная вечеринка.

В электронном справочнике 2ГИС GETHIGH уже значится как «временно не работающий филиал».

Напомним, в феврале 2023 бар GETHIGH оказался в фокусе локальных и федеральных СМИ: одна из посетивших его девушек рассказала об изнасиловании — с ее слов, его совершил один из сотрудников охраны заведения. В марте стало известно об отказе в возбуждении уголовного дела из-за нехватки оснований.

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