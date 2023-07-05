В Красноярске закроют старейший ресторан KFC
Ресторан быстрого питания KFC на пр. Мира закроется. На фасаде здания появилось объявление, что помещение сдается в аренду.
Точные сроки, когда закроется ресторан, пока неизвестны. Но собственник помещения готов его сдавать в октябре. Переедет ли KFC в другое место, пока тоже остается неизвестным. DK.RU направил запрос в пресс-службу компании, на него пока никто не ответил.
Это старейший ресторан в городе. Он работает в центре Красноярска с 2011.
Напомним, в середине мая AmRest закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC, согласно которой новый владелец «Смарт Сервис» обязался постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's.
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