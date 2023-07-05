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В Красноярске закроют старейший ресторан KFC

В Красноярске закроют старейший ресторан KFC
Иллюстрация: KFC

Ресторан быстрого питания KFC на пр. Мира закроется. На фасаде здания появилось объявление, что помещение сдается в аренду.

#НОВОСТИ
Точные сроки, когда закроется ресторан, пока неизвестны. Но собственник помещения готов его сдавать в октябре. Переедет ли  KFC в другое место, пока тоже остается неизвестным. DK.RU направил запрос в пресс-службу компании, на него пока никто не ответил.
 
Это старейший ресторан в городе. Он работает в центре Красноярска с 2011.  
 
Напомним, в середине мая AmRest закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC, согласно которой новый владелец «Смарт Сервис» обязался постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's. 
 
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Автор: Петр Савельев
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