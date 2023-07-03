В Красноярске откроется сеть кафе «Блинбери» и «Сушивёсла»
Рынок общепита в Красноярске прирастет новыми заведениями. Так, в город заходит федеральная сеть кафе «Блинбери» и доставка японской еды «СушиВёсла».
Заведения будут находиться в одном помещении на Ладо Кецховели. На новые вывески обратил внимание телеграм-канал «Главный по афише».
В этом же доме уже с осени работает заведение «Кинза». DK.RU отправили запросы в новые заведения, чтобы уточнить сроки открытия, к моменту написания новости, ответов пока нет.
«Блинбери» и «Сушивёсла» развиваются по франшизе. «Сушивёсла» — это федеральная сеть мобильных ресторанов японской и паназиатской кухни. «Блинбери» — небольшие заведения, с возможностью доставки и едой на вынос. Заведениями владеет волгоградский предприниматель Евгений Купко. По данным сайта проектов, в городах Сибири этих заведений нет.
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