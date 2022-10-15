На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»
В Красноярске скоро откроется вторая чебуречная «Кинза», официальный запуск заведения запланирован на 22 октября 2022.
В Октябрьском районе Красноярска открывается второй филиал чебуречной «Кинза» по адресу ул. Л. Кецховели, 37. В данный момент точка общепита работает в тестовом режиме. Официальное открытие заведения запланировано на 22 октября 2022.
Меню включает блюда восточной кухни.
Обычный чебурек стоит 148 рублей, с двойной начинкой — 219 рублей.
Цена салатов варьируется в пределах 119…255 рублей.
Супы — 139…239 рублей, горячее — 225…255 рублей. К примеру, «Лагман» стоит по 229 рублей, как и узбекский плов.
Напомним, что первая точка чебуречной «Кинза» работает на пр. Мира, 53.
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