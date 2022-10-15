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На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»

На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»
Иллюстрация: 2gis.ru

В Красноярске скоро откроется вторая чебуречная «Кинза», официальный запуск заведения запланирован на 22 октября 2022.

#НОВОСТИ

В Октябрьском районе Красноярска открывается второй филиал чебуречной «Кинза» по адресу ул. Л. Кецховели, 37. В данный момент точка общепита работает в тестовом режиме. Официальное открытие заведения запланировано на 22 октября 2022.

Меню включает блюда восточной кухни.

Обычный чебурек стоит 148 рублей, с двойной начинкой — 219 рублей.

Цена салатов варьируется в пределах 119…255 рублей.

Супы — 139…239 рублей, горячее — 225…255 рублей. К примеру, «Лагман» стоит по 229 рублей, как и узбекский плов.

Напомним, что первая точка чебуречной «Кинза» работает на пр. Мира, 53.

 

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Автор: Петр Савельев
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