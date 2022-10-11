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«Зима на Стрелке»: в центре Красноярска приступили к заливке искусственного катка

«Зима на Стрелке»: в центре Красноярска приступили к заливке искусственного катка
Иллюстрация: МАУ "Красгорпарк"

На пл. Мира сотрудники «Красгорпарка» приступили к заливке катка в рамках проекта «Зима на Стрелке».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Многих красноярцев удивила столь ранняя подготовка, так как столбик термометра все еще находится выше нуля.

Все технические работы с основанием и айсматами завершили, начинаем намораживать ледовое поле. Технические характеристики оборудования позволяют заливать лед в погоду до +10°С. Холод идет от трубок снизу, уже нет прямых солнечных лучей», — сообщают в пресс-службе.

Для комфортного процесса катания на коньках необходимо наморозить лед толщиной не менее 7 см, заливка всего катка займет около 2 недель.

После этого будем понимать готовы ли мы к открытию. О дате открытия уже любимого проекта «Зима на Стрелке» сообщим позже».

Справка

Проект «Зима на Стрелке» был запущен в ноябре 2021. На несколько месяцев пл. Мира превратилась в сказочную новогоднюю локацию, где разместились каток, теплый шатер с прокатом коньков, сцена, фотозоны, ледовый городок, арт-объекты, общепит и магазин сувениров. Каждые выходные гостей ждала интересная развлекательная программа с концертами.

 

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Автор: Петр Савельев
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