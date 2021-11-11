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«Зима на Стрелке» откладывается в Красноярске

«Зима на Стрелке» откладывается в Красноярске
Иллюстрация: ВКонтакте

На пятницу было намечено открытие открытого катка на площади Мира в рамках проекта «Зима на Стрелке».

#НОВОСТИ

Но в связи с аномально теплой, сопровождающейся дождями погодой, открытие катка отложено.

Сотрудники «Красгорпарка» подготовили проект к запуску вовремя. Однако по прогнозам погоды в первую декаду ноября ожидалось до –18оС.

О новой дате открытия катка будет сообщено позднее. Предварительно, площадка откроется на следующей неделе с установлением отрицательных температур.

Напомним, что в пятницу было намечено открытие катка с искусственным льдом на площади Мира в рамках проекта «Зима на Стрелке».

Каток будет работать в режиме сеансов по полтора часа каждый, а в перерывах между ними будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей шатра. Купить билет на каток можно двумя способами: через кассу в шатре или онлайн через сайт «Красгорпарка». Допуск на лед будет автоматизированным — через турникеты», — сообщали в мэрии.

Также на площади расположены магазин сувениров и павильоны с горячей пищей, по пятницам и выходным горожане и гости краевой столицы смогут лицезреть выступления творческих коллективов.

Городские власти обещают создать особую атмосферу с помощью светового оформления, открыть ближе к Новому году тематические фотозоны, возвести арт-объекты и ледовый городок.

«Зима на стрелке» будет доступна для красноярцев в течение четырех месяцев, до середины марта следующего года.

 

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Автор: Петр Савельев
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