В Красноярске перекрывают часть проспекта Мира
Из-за проекта «Зима на Стрелке» власти решили перекрыть участок от улицы Каратанова до здания № 3 на проспекте Мира. Откроют дорогу 15 марта в 8 вечера.
Решение о перекрытии участка рядом с БКЗ связано с необходимостью обеспечить безопасность при проведении работ и дальнейшем функционировании катка, который появится в рамках проекта.
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