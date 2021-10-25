В Красноярске перекрывают часть проспекта Мира

Из-за проекта «Зима на Стрелке» власти решили перекрыть участок от улицы Каратанова до здания № 3 на проспекте Мира. Откроют дорогу 15 марта в 8 вечера.

Решение о перекрытии участка рядом с БКЗ связано с необходимостью обеспечить безопасность при проведении работ и дальнейшем функционировании катка, который появится в рамках проекта.

Сооружение с искусственным льдом будет занимать территорию 1,5 тыс. кв. метром.

Отметим, работать каток будет каждый день, с 12:00 до 22:00.

Также в рамках проекта «Зима на Стрелке» рядом с БКЗ уже установили новогоднюю елку, скоро там появится обогреваемый шатёр с сервисной зоной и прокатом коньков.

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