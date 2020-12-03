Где на лыжах покататься: обзор горнолыжных курортов России

В России идет подготовка к новому сезону — зимние курорты готовятся к открытию, а некоторые из них уже встречают первых гостей.

Красноярский край

Красноярский фанпарк «Бобровый лог» находится в рекреационной зоне на границе с национальным природным парком «Столбы» в границах Красноярска. Комплекс работает круглый год, зимой — в формате горнолыжного курорта. Горнолыжный сезон длится шесть месяцев. На территории есть прокат снаряжения, инструкторы, ледовый каток, сноутюбинг и детский клуб. Всесезонный парк спорта и отдыха открыл горнолыжный сезон «Снег 2020/21» с 27 ноября. Администрация комплекса намерена строго следить за соблюдением всех мер безопасности и социальной дистанции. Любители активного отдыха, горнолыжники и сноубордисты будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию в 1,5 м в помещениях и в местах массового скопления людей.

Алтайский край

Горнолыжный комплекс «Благодать» — одно из наиболее популярных мест для катания в Алтайском крае — расположен в городе-курорте федерального значения Белокуриха. Он включает шесть трасс разной сложности — от «зеленой» до «красной» категории. В туркомплексе оборудован учебный склон, предусмотрено внетрассовое катание. Общая протяженность — 6,5 км, перепад высот — до 550 м. В сезон работают бугельный подъемник и беби-лифт. Как сообщили в администрации горнолыжного комплекса, открытие намечено на середину декабря, как только позволит погода. Сейчас там недостаточно снега и довольно тепло, что пока не позволяет создать искусственное оснежение.

Между тем, 28 ноября горнолыжный сезон в Белокурихе начался на небольшой «зеленой» трассе санатория «Россия» длиной 230 м. На ней могут кататься начинающие горнолыжники и сноубордисты. Она оборудована бугельным подъемником. На курорте необходимо соблюдать социальную дистанцию. Во время массовых мероприятий даже не улице требуется носить маску.

Кемеровская область

Горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кузбассе предлагает более 12 трасс различного уровня сложности общей протяженностью более 50 км, две из которых имеют стандарт FIS Кубок Европы. Самая высокая точка находится на уровне в 1270 м над уровнем моря. Горнолыжный сезон в Кузбассе открылся 14 ноября масштабным фестивалем «Шерегешфест» с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях распространения коронавируса. На туристических объектах в прокат можно взять горные лыжи, сноуборды, ботинки для них, палки, шлемы и маски. Персонал туристических объектов прошел обучение по противодействию распространению коронавируса. В Шерегеше открыли второй травмпункт, где будет организован отбор проб на COVID-19 с получением результатов через сутки. На минувшей неделе в региональном Роспотребнадзоре заверили, что никто из туристов, отдыхающих на курорте, не заразился коронавирусом.

Сочи

Горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» предлагают гостям 110 трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиницы и комплекс развлекательных мероприятий. Власти ожидают, что новогодние праздники там проведут около 300 тысяч туристов, уже забронировано порядка 90 процентов номеров на период зимних каникул. Отдыхающих обяжут соблюдать все необходимые ограничительные меры в связи с коронавирусом. Организаторы на регулярной основе будут проводить санобработку кабинок канатных дорог, предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов, поставлена задача максимально разводить потоки туристов и спортсменов. Сезон в «Роза Хутор» в Сочи стартует 18 декабря. На остальных курортах Красной Поляны — когда позволят погодные условия.

Подмосковье

Всесезонный горнолыжный курорт в Московской области «Сорочаны» — самый популярный у любителей зимних видов спорта Подмосковья. Склоны там — для гостей любого уровня подготовки — от новичка до профессионала. На территории — десять трасс общей протяженностью около шести километров и перепадом высот до 90 метров. Еще там можно покататься на тюбинге, на открытом катке, взять в аренду снаряжение и домики. На курорте работает уникальная система оснежения, что позволяет продлить сезон до середины апреля.

Ленинградская область

Всесезонный курорт «Игора» в Ленинградской области предлагает гостям десять разноуровневых горнолыжных трасс общей протяженностью 4,2 километра с перепадом высот до 116 метров. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, комплекс уже работает в обычном режиме с учетом мер по противодействию COVID-19, действующих в регионе. Использование масок и соблюдение социальной дистанции гостями курорта — обязательно. Трассы откроют после того, как установится устойчивая минусовая температура и образуется постоянный снежный покров. В прошлом году это произошло в середине ноября. Еще один горнолыжный курорт в Ленинградской области — «Охта Парк» — готов предложить отдыхающим десять трасс различного уровня сложности суммарной протяженностью до 2,8 км с перепадом высот до 55 метров. Его открытие также зависит от погодных условий.

Мурманская область

Главные горнолыжные комплексы Хибин — «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр». Cезон катания начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае. Однако в этом году его судьба остается неясной — в администрации Кировска сообщили, что решения по открытию курортов пока нет. При этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис на прошлой неделе сообщал, что этой зимой планируется запустить специальный комфортный электропоезд «Лыжная стрела», который будет уходить из Мурманска в Хибины в пятницу вечером и в воскресенье вечером возвращаться. Любители горных лыж и сноубордов смогут бесплатно перевозить свое снаряжение в специальном купе. Чибис также отмечал, что сейчас горнолыжный курорт в Хибинах готовится к запуску, однако не назвал конкретную дату.

Башкортостан

Горнолыжный комплекс «Мраткино» расположен в черте города Белорецк. Его основа — гора Мраткино высотой 806 метров. Там восемь трасс различной категории сложности общей протяженностью 7,6 км. Все они оснащены системой искусственного снегообразования. По решению властей Башкирии, горнолыжный комплекс откроется 3 декабря. Министерство спорта региона не ожидает иностранных гостей, только своих — из республики и соседних областей. Посетителям придется в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию, на курорте будут работать антиковидные инспекторы, а в четырехместные подъемники будут сажать только по два туриста.

Саратовская область

Горнолыжный комплекс в парке отдыха «Хвалынь» находится в семи километрах от города Хвалынска и в 230 км от Саратова. Курорт имеет самую длинную трассу Поволжского региона протяженностью 1,2 км. Всего в парке отдыха их четыре — разной сложности для катания на лыжах и сноубордах. Курорт открыл сезон 24 ноября. Пока там из-за отсутствия снега и плюсовых температур работает только одна горнолыжная трасса. Туристы в обязательном порядке должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Пермский край

Горнолыжный комплекс «Губаха» в Пермском крае имеет 18 трасс протяженностью до 2,6 км и максимальным перепадом высот 310 метров, шесть бугельных подъемников, один учебный (ленточный), сноупарк и фрирайд-парк. Завершается строительство кресельного подъемника, его планируют запустить в декабре. За сезон туристический комплекс посещает около 105 тыс. отдыхающих. Этой зимой руководство центра ожидает увеличение потока до 130-150 тыс. гостей. Открытие горнолыжного сезона в «Губахе» запланировано на 12 декабря. В условиях пандемии коронавируса туристов обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию в очередях, ски-пассы можно будет купить в кассе на улице. Горячие напитки будут продавать на открытом воздухе, а в помещениях туристического центра предусмотрена уборка с использованием антисептических средств.

Кабардино-Балкария

Новый горнолыжный сезон на Эльбрусе открыли довольно рано, 7 ноября — как только позволили погодные условия. Как отмечает пресс-служба курорта, особого ажиотажа в Приэльбрусье пока нет, но ожидается большой наплыв отдыхающих, особенно на новогодние каникулы. На этот период уже забронированы практически все места в гостиницах и других объектах размещения. Сейчас там работают две горнолыжные трассы, на середину декабря запланировано открытие еще одной. На курорте соблюдаются все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора.

Карачаево-Черкессия

Горнолыжный курорт Домбай уже встречает туристов. В этом сезоне открыт новый широкий спуск длиной 3,5 км для начинающих. По словам властей, гостям придется соблюдать санитарные нормы в сервисных, информационных центрах, пунктах проката, в магазинах, кафе, гостиницах и на базах отдыха. В Домбае работают шесть очередей канатно-кресельных дорог, гондольная, четырехкресельная и шестикресельная, маятниковая канатка и сеть бугельных подъемников для буксирования горнолыжников и сноубордистов в гору. Наряду с естественными осадками предусмотрено искусственное оснежение спусков. Туристы могут подняться на высоту 3200 м над уровнем моря.