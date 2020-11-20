Красноярцы могут открыть зимний сезон на ледовом катке фанпарка «Бобровый лог»
Завра в субботу 21 ноября в красноярском фанпарке «Бобровый лог» начнет работу ледовый каток.
Стоимость билета на два часа для детей составит 80 рублей, для взрослых — 120 рублей. Прокат коньков на два часа — 60 рублей. В прокате представлены коньки от 29 до 46 размера.
Ледовый каток находится в комплексе «Мираж», будет работать в ближайший уикенд 12…16:30 часов, а после открытия горнолыжного сезона — по выходным и праздничным дням 12…20:00 при температуре воздуха до −20 оС.
Некая анонимное лицо под псевдонимом «Администрация» предупреждает, что использование масок и соблюдение социальной дистанции является обязательным условием для покупки билетов на каток.
Администрация Фанпарка обращает внимание любителей активного отдыха, что использование средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции 1,5 м в помещениях и в местах массового скопления людей (при покупке билета в кассе, при посадке на ККД или аттракционы, на парковке) строго обязательно! При несоблюдении данных требований Администрация Фанпарка „Бобровый лог“ будет вынуждена отказать в предоставлении услуги», — цитата из пресс-релиза.