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Красноярцы могут открыть зимний сезон на ледовом катке фанпарка «Бобровый лог»

Красноярцы могут открыть зимний сезон на ледовом катке фанпарка «Бобровый лог»
Иллюстрация: topparki.ru

Завра в субботу 21 ноября в красноярском фанпарке «Бобровый лог» начнет работу ледовый каток.

#НОВОСТИ

Стоимость билета на два часа для детей составит 80 рублей, для взрослых — 120 рублей. Прокат коньков на два часа — 60 рублей. В прокате представлены коньки от 29 до 46 размера.

Ледовый каток находится в комплексе «Мираж», будет работать в ближайший уикенд 12…16:30 часов, а после открытия горнолыжного сезона — по выходным и праздничным дням 12…20:00 при температуре воздуха до −20 оС.

Некая анонимное лицо под псевдонимом «Администрация» предупреждает, что использование масок и соблюдение социальной дистанции является обязательным условием для покупки билетов на каток.

Администрация Фанпарка обращает внимание любителей активного отдыха, что использование средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции 1,5 м в помещениях и в местах массового скопления людей (при покупке билета в кассе, при посадке на ККД или аттракционы, на парковке) строго обязательно! При несоблюдении данных требований Администрация Фанпарка „Бобровый лог“ будет вынуждена отказать в предоставлении услуги», — цитата из пресс-релиза.

 

 

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