Красноярцы могут открыть зимний сезон на ледовом катке фанпарка «Бобровый лог»

Завра в субботу 21 ноября в красноярском фанпарке «Бобровый лог» начнет работу ледовый каток.

Стоимость билета на два часа для детей составит 80 рублей, для взрослых — 120 рублей. Прокат коньков на два часа — 60 рублей. В прокате представлены коньки от 29 до 46 размера.

Ледовый каток находится в комплексе «Мираж», будет работать в ближайший уикенд 12…16:30 часов, а после открытия горнолыжного сезона — по выходным и праздничным дням 12…20:00 при температуре воздуха до −20 оС.

Некая анонимное лицо под псевдонимом «Администрация» предупреждает, что использование масок и соблюдение социальной дистанции является обязательным условием для покупки билетов на каток.