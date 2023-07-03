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В Красноярске закрылся бар «Крылья»

В Красноярске закрылся бар «Крылья»
Иллюстрация: freepik / freepik

Заведение проработало в помещении на улице Молокова около 7 лет. О закрытии гриль-бара в социальных сетях рассказала его владелица Ольга Верещагина.

#НОВОСТИ
Заведение общепита не работает с 1 июля. Причины закрытия бара не уточняются. Связаться с Ольгой Верещагиной DK.RU пока не удалось. Телефон бара также не отвечает.
 
Сегодня DK.RU рассказывал, что в Октябрьском районе Красноярска в ближайшее время откроется заведение федеральной сети кафе «Блинбери» и доставка японской еды «СушиВёсла».
 
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Автор: Петр Савельев
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