В Красноярске закрылся бар «Крылья»
Заведение проработало в помещении на улице Молокова около 7 лет. О закрытии гриль-бара в социальных сетях рассказала его владелица Ольга Верещагина.
Заведение общепита не работает с 1 июля. Причины закрытия бара не уточняются. Связаться с Ольгой Верещагиной DK.RU пока не удалось. Телефон бара также не отвечает.
Сегодня DK.RU рассказывал, что в Октябрьском районе Красноярска в ближайшее время откроется заведение федеральной сети кафе «Блинбери» и доставка японской еды «СушиВёсла».
Читайте также:
-
Место «Луи Бидона» в Красноярске займет ресторан шаурмы
До этого заведение работало рядом с ТЦ Dommer, а теперь переехало внутрь комплекса.
-
Александр Митраков в июле 2023 откроет ресторан рядом с отелем Ibis
Холдинг 075 group готовится открыть в Красноярске ресторан перуанской кухни. Nikkei Cuisine будет находиться около отеля Ibis в центре мегаполиса.
-
Привлечь туристов в край. Какие проекты привлекут местных жителей и гостей
Красноярский край уникален. Это отмечают и местные жители, и гости региона. Потрясающая природа, ее разнообразие делают территорию привлекательной для туристов.