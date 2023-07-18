Старейшее KFC Красноярска переедет на новое место
Ресторан быстрого питания KFC на пр. Мира переедет в другое помещение на том же проспекте. Старейший KFC появится в ТЦ «Авеню».
На фасаде здания уже появился баннер, сообщающий о скором открытии. Правда теперь он будет называться «Ростикс». В помещении на первом этаже уже идет ремонт. Ранее там работал магазин «Рив Гош».
В середине мая AmRest закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC, согласно которой новый владелец «Смарт Сервис» обязался постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's. Судя по всему это будет первая точка под новым названием в Красноярске. Всего же в столице края работает 19 KFC.
Помещение на пр. Мира, где пока работает KFC, сдают в аренду. Ориентировочно ресторан быстрого питания проработает там до начала осени.
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