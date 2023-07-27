В Красноярске закрывается бар «Святые ребрышки»

Информация о закрытии заведения появилась в социальных сетях бара. «Святые ребрышки» (входят в ресторанную группу Food&Mood) работают последний день 31 июля.

Ввиду сложившихся обстоятельств, нам придётся закрыться», — говорится в сообщении.

На этом месте осенью откроется «Нетипичная пельменная». Сейчас идет поиск персонала.

Бар проработал менее 2 лет. Он открылся в ЦУМе на месте кнайпе «Кино и немцы». Фирменное блюдо бара — ребрышки. В заведении необычный интерьер, передающий атмосферу эпохи Ренессанса.

Food&Mood развивает в Красноярске проекты «Святые ребрышки», «НЕтипичная пельменная», Фудхолл на Взлетке и дрыга-бар «Лошадка». В прошлом году в филиале «НЕтипичной пельменной» на Взлетке произошел пожар, после этого было принято не открывать заведение вновь. Также в начале этого года ресторанная группа закрыла бар «3в1», чтобы покрыить убытки после пожара.

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