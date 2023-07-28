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Nikkei Cuisine Александра Митракова откроется для красноярцев 1 августа

Nikkei Cuisine Александра Митракова откроется для красноярцев 1 августа
Иллюстрация: t.me/mitrakov1

Вчера состоялось техническое открытие заведения. Пока оно будет работать в тестовом режиме.

#НОВОСТИ

Ресторан Nikkei Cuisine (входит в 075 group) заработает в Красноярске с 1 августа 2023. Об этом DK.RU рассказал его основатель Александр Митраков.

Вчера — 27 июля — состоялся тестовый запуск заведения. На нем присутствовали сотрудники ресторанной группы Митракова и приглашенные им красноярцы.

Пока Nikkei Cuisine продолжит работать в тестовом формате, а с 1 августа откроет двери для всех желающих.

О планах на открытие этого ресторана стало известно в начале этого года. Открыть его собирались весной, но потом дату перенесли на лето. Расположен Nikkei Cuisine на первом этаже красноярского отеля Ibis (Карла Маркса, 123). По словам Митракова, рассчитан он на 200 посадочных мест, а средний чек предположительно составит 2 500 рублей.

Об объеме инвестиций Митраков не говорит. Однако в конце 2021 он оценивал необходимый объем вложений в этот ресторан в 75 млн рублей. Правда, тогда планировалось, что он будет на 90 посадочных мест.

Также на Карла Маркса, 123 Митраков недавно открыл новую пекарню «12 слоев».

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Автор: Петр Савельев
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