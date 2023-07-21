Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.07
91,20
102,44
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»

В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»
Иллюстрация: Яндекс. Панорамы

Заведение закрылось еще в 2017. Сейчас в его помещении работает автосервис. Само же здание, как оказалось, является самовольной постройкой.

#НОВОСТИ

Здание по ул. 60 лет Октября, 136/1 в Красноярске снесут как самовольную постройку. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации города.

Осуществить снос одноэтажного кирпичного строения площадью застройки 807 кв. м, расположенного на земельном участке муниципальной собственности по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 136/1, в соответствии с каталогом координат характерных точек внешнего контура самовольной постройки», — сказано в документе.

По указанному адресу сейчас работает три организации: автомойка, ремонт автостекол и автосервис Chicago garage. Ранее же здесь располагалось известное в городе кафе «Измаил».

По сведениям NGS24, заведение в 1990-х построил некто Дмитрий Велев. Он получил разрешение на временное сооружение, но возвел капитальное

В 2012 администрация Свердловского района пыталась в судебном порядке заставить Велева снести постройку. Суд поддержал районные власти, дав предпринимателю месяц на то, чтобы снести сооружение. Однако это предписание по сей день не исполнено.

Само же кафе «Измаил» закрылось еще в 2017.

Читайте также:

Суд постановил снести кафе «Кантри» в Красноярске

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сносе нежилого здания кафе «Кантри» в Красноярске.

В центре Красноярска откроется кафе «Хлебное место»

Оно будет работать на базе пекарни «Формула хлеба». Помимо собственно выпечки обещают сыры, напитки, живую музыку и кино с тапером.

В Красноярске закроют старейший ресторан KFC

Ресторан быстрого питания KFC на пр. Мира закроется. На фасаде здания появилось объявление, что помещение сдается в аренду.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Высокогорский мост признали надежнымВысокогорский мост признали надежным
  • В ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлерВ ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлер
  • В Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на АвиаторовВ Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на Авиаторов
  • «Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля«Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля
  • Дело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до судаДело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до суда
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.