В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»

Заведение закрылось еще в 2017. Сейчас в его помещении работает автосервис. Само же здание, как оказалось, является самовольной постройкой.

Здание по ул. 60 лет Октября, 136/1 в Красноярске снесут как самовольную постройку. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации города.

Осуществить снос одноэтажного кирпичного строения площадью застройки 807 кв. м, расположенного на земельном участке муниципальной собственности по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 136/1, в соответствии с каталогом координат характерных точек внешнего контура самовольной постройки», — сказано в документе.

По указанному адресу сейчас работает три организации: автомойка, ремонт автостекол и автосервис Chicago garage. Ранее же здесь располагалось известное в городе кафе «Измаил».

По сведениям NGS24, заведение в 1990-х построил некто Дмитрий Велев. Он получил разрешение на временное сооружение, но возвел капитальное

В 2012 администрация Свердловского района пыталась в судебном порядке заставить Велева снести постройку. Суд поддержал районные власти, дав предпринимателю месяц на то, чтобы снести сооружение. Однако это предписание по сей день не исполнено.

Само же кафе «Измаил» закрылось еще в 2017.

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