Суд постановил снести кафе «Кантри» в Красноярске

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сносе нежилого здания кафе «Кантри» в Красноярске.

В начале февраля суд повторно удовлетворил требования прокуратуры о сносе кафе «Кантри». Сейчас Восьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с этим решением.

Нежилое здание признано самовольной постройкой, Ольга Грималюк обязана снести его до 8 августа. Если она не сделает это самостоятельно, то в дело вмешаются судебные приставы. Здание уберут силами города, а потом с предпринимателя взыщут средства за снос объекта.

У Ольги Грималюк еще есть право оспорить решение в Верховном суде РФ, сообщили в прокуратуре края.

Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри» . В феврале 2023 опять было принято решение о сносе объекта.

Читайте также:

Администрация города направила свою позицию по поводу решения краевого суда о сносе здания кафе «Кантри» на проспекте Мира. Об этом пишет депутат Заксобрания Илья Зайцев.

Ольга Грималюк закрыла два заведения в Красноярске

В Красноярске закрылись сразу два проекта ресторанного холдинга Silverspoon group (принадлежит Ольги Грималюк). Речь идет о кофейне Sugar Mama и корчме «Вареники».

Сноса не будет: здание «Кантри» пока остается на проспекте Мира

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение о сносе здания «Кантри» — его не признали самовольной постройкой. Красноярцам все еще придется лицезреть эту постройку в центре.