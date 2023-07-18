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Суд постановил снести кафе «Кантри» в Красноярске

Суд постановил снести кафе «Кантри» в Красноярске
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сносе нежилого здания кафе «Кантри» в Красноярске.

#НОВОСТИ
В начале февраля суд повторно удовлетворил требования прокуратуры о сносе кафе «Кантри». Сейчас Восьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с этим решением.
 
Нежилое здание признано самовольной постройкой, Ольга Грималюк обязана снести его до 8 августа. Если она не сделает это самостоятельно, то в дело вмешаются судебные приставы. Здание уберут силами города, а потом с предпринимателя взыщут средства за снос объекта.
 
У Ольги Грималюк еще есть право оспорить решение в Верховном суде РФ, сообщили в прокуратуре края.
 
Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри». В феврале 2023 опять было принято решение о сносе объекта.
 
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Автор: Петр Савельев
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