Суд постановил снести кафе «Кантри» в Красноярске
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сносе нежилого здания кафе «Кантри» в Красноярске.
Администрация города направила свою позицию по поводу решения краевого суда о сносе здания кафе «Кантри» на проспекте Мира. Об этом пишет депутат Заксобрания Илья Зайцев.
Ольга Грималюк закрыла два заведения в Красноярске
В Красноярске закрылись сразу два проекта ресторанного холдинга Silverspoon group (принадлежит Ольги Грималюк). Речь идет о кофейне Sugar Mama и корчме «Вареники».
Сноса не будет: здание «Кантри» пока остается на проспекте Мира
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решение о сносе здания «Кантри» — его не признали самовольной постройкой. Красноярцам все еще придется лицезреть эту постройку в центре.