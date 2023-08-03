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Владелица «Кантри» требует с мэрии Красноярска возмещения убытков кафе

Владелица «Кантри» требует с мэрии Красноярска возмещения убытков кафе
Иллюстрация: t.me/krpronws

Заведение в новом здании так и не открылось.

#НОВОСТИ

Ольга Грималюк, владеющая зданием бывшего кафе «Кантри» (пр. Мира, 102Д), требует возместить ей убытки из-за простоя заведения. Соответствующий иск к администрации Красноярска она подала в Арбитражный суд Красноярского края.

Исковое заявление на сайте суда пока не опубликовано. Однако журналистам NGS24 удалось выяснить, что суть претензий Грималюк в том, что здание было построено на основании разрешения, которое мэрия выдала с нарушениями действующего законодательства, о чем она не знала.

В результате предпринимательница не смогла запустить кафе и не получила прибыль. Свои убытки она оценила в 36,1 млн рублей.

На днях Ольга Грималюк также обратилась в Арбитраж, требуя признать ее право собственности на здание бывшего «Кантри». Она уверяет, что нарушений противопожарных норм, которые послужили причиной принятия решения о сносе сооружения, отсутствуют, о чем свидетельствуют результаты экспертизы.

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Заведение закрылось еще в 2017. Сейчас в его помещении работает автосервис. Само же здание, как оказалось, является самовольной постройкой.

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Автор: Петр Савельев
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