В Красноярске закрылся магазин «Синар» на Красной площади

Справка

Бренду «Синар» уже 100 лет. В Новосибирске с 1921 работает собственное производство компании. В ассортименте — пальто, костюмы для мужчин и женщин и линейка школьной формы. Сейчас в Красноярске остался один филиал сети. Он находится в ТРЦ «Планета». Ранее филиалы магазина были еще в ТК «КВАНТ» и ТЦ «Июнь». «Московская ярмарка верхней одежды» пока представлена в Красноярске тремя филиалами.