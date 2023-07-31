В Красноярске закрылся магазин «Синар» на Красной площади
Старейший магазин «Синар» на Красной площади больше не работает. Из помещения вывезли весь товар и убрали вывеску.
Около месяца назад в этой торговой точке объявили ликвидацию товара. Одежду продавали с 70% скидками.
На закрытии магазина «Синар» обратили внимание ngs24.ru. Сейчас на дверях помещения висит объявление, что там скоро откроется «Московская ярмарка верхней одежды». В настоящее время в магазин ищут продавца.
Справка
Бренду «Синар» уже 100 лет. В Новосибирске с 1921 работает собственное производство компании. В ассортименте — пальто, костюмы для мужчин и женщин и линейка школьной формы. Сейчас в Красноярске остался один филиал сети. Он находится в ТРЦ «Планета». Ранее филиалы магазина были еще в ТК «КВАНТ» и ТЦ «Июнь». «Московская ярмарка верхней одежды» пока представлена в Красноярске тремя филиалами.
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