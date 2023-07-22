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В центре Красноярска продают помещение магазина «Иль де Ботэ»

В центре Красноярска продают помещение магазина «Иль де Ботэ»
Иллюстрация: Яндекс. Карты

В объявлении на «Авито» помещение на проспекте Мира, 91 оценили в 156 млн рублей

#НОВОСТИ

Сейчас в помещении на проспекте Мира, 91, работает парфюмерный магазин сети «Иль де Ботэ».

Общая площадь помещения на 1 и 2 этажах 541 кв. м. 

В объявлении указано, что помимо отдельного входа, имеется также два дополнительных входа: с офисного центра и со двора, через который могут осуществляться погрузочные работы. 

Дизайнерский интерьер. Есть парковка для автомобилей. В помещении находятся арендаторы - магазин розничной торговли парфюмерно-косметической продукции, договор аренды зарегистрирован в Росреестре. В непосредственной близости от здания расположены: остановка общественного транспорта, позволяющая добраться в любую часть города и пункты общественного питания, - говорится в объявлении.

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Объявление опубликовали на платформе Авито 12 июля. По указанным в нем данным, заявки на участие в электронных торгах принимаются до 18 августа.

 

 

Автор: Петр Савельев
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