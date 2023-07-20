Помещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млн

Объявление опубликовали на платформе Авито 12 июля. По указанным в нем данным, заявки на участие в электронных торгах принимаются до 18 августа.

Помещения торговой галереи ТРК «КомсоМОЛЛ» оценили в 540 млн рублей: такую сумму назначили за 55,26% общей площади. Соответствующее объявление опубликовали на «Авито» 12 июля 2023. Согласно размещенной информации, до 18 августа 2023 можно подать заявление на участие в электронных торгах. Автором значится Центр дистанционных торгов.

На продажу выставят 26 292,4 квадратных метра, из них для аренды пригодны 24 364,4 квадратных метра. В объявлении уточняется, что продаваться будут помещения торговой галереи 1, 1, 2, 3, 4 этажах «КомсоМОЛЛа».

На момент публикации объявления заполняемость помещений оценили в 92%. В качестве плюсов продавец указал высокую транспортную доступность и проходимость.

Как сообщал «ДК», в начале 2023 стало известно о намерении обустроить рядом с «КомсоМОЛЛом» зону отдыха с банным комплексом, аквапарком, катком и горками. Общий объем инвестиций оценили в 10 млн рублей, но найти инвесторов так и не удалось.

Кроме того, позже в администрации города сообщили, что такое строительство около ТРК «КомсоМОЛЛ» невозможно: земельный участок, где расположено здание, находится в аренде до 2063, и там разрешено функционирование только торгового центра.

В Красноярске ТРЦ «КомсоМОЛЛ» появился в 2013: до этого момента в здании располагался ТРК «Огни».

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