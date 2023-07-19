В ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлер

Nats Brand — российский бренд женской одежды. В ассортименте — костюмы, футболки, лонгсливы, топы, худи, свитшоты, платья, брюки, шорты. Помимо продажи оффлайн также есть продажа онлайн через сайт бренда и социальные сети с доставкой по всему миру. Кроме Красноярска торговые точки представлены в Иркутске и Сочи.

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