В ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлер
В ТРЦ «Планета» открылся магазин женской одежды Nats Brand. Бренд представлен в Красноярске впервые.
Магазин находится на первом этаже. Его площадь составляет 74 кв. м.
Nats Brand — российский бренд женской одежды. В ассортименте — костюмы, футболки, лонгсливы, топы, худи, свитшоты, платья, брюки, шорты. Помимо продажи оффлайн также есть продажа онлайн через сайт бренда и социальные сети с доставкой по всему миру. Кроме Красноярска торговые точки представлены в Иркутске и Сочи.
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