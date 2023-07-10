В ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и Nike
В торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в Красноярске мультибрендовый магазин Amazing Red.
Там можно купить спортивную одежду, обувь и аксессуары. Представлены товары для спорта, йоги, фитнеса от таких брендов, как PUMA, Nike, New Balance, Reebok, Asics, Street Beat, Hoka и повседневная одежда и обувь для любителей активного образа жизни.
Магазин расположен на 1 этаже. Он открылся на месте закрытого в 2022 магазина Puma. Его площадь составляет 279 кв. м.
Магазины Amazing Red принадлежат компании Inventive Retail Group. До 2022 IRG считалась крупнейшим партнером NIKE по франчайзинговой рознице.
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