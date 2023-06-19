В ТРЦ «Планета» вновь открылся магазин Women’secret

В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин Women’secret. Магазин находится на первом этаже.

Площадь торговой точки составляет 128 кв. м. Магазин закрыли в ТРЦ «Планета» в прошлом году вместе с рядом других торговых точек.

Ранее в СМИ появлялась информация, что испанский ретейлер Tendam планирует передать некоторые торговые точки Women'secret на территории России белорусскому франчайзи Fashion House. Сообщалось, что магазины начнут работу под прежним названием и будут продавать коллекции данного бренда.