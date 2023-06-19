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В ТРЦ «Планета» вновь открылся магазин Women’secret

В ТРЦ «Планета» вновь открылся магазин Women’secret
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин Women’secret. Магазин находится на первом этаже.

#НОВОСТИ
Площадь торговой точки составляет 128 кв. м. Магазин закрыли в ТРЦ «Планета» в прошлом году вместе с рядом других торговых точек. 
 
Ранее в СМИ появлялась информация, что испанский ретейлер Tendam планирует передать некоторые торговые точки Women'secret на территории России белорусскому франчайзи Fashion House. Сообщалось, что магазины начнут работу под прежним названием и будут продавать коллекции данного бренда.

Справка

 
Women’secret - бренд нижнего белья, домашней одежды, аксессуаров и купальников для женщин. Он принадлежит группе Tendam, входящей в пятерку крупных текстильных групп в Европе.
 

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Это первая торговая точка сети. Мультибрендовый магазин расположился в ТРЦ «Планета».

 

Автор: Петр Савельев
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