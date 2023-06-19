В ТРЦ «Планета» вновь открылся магазин Women’secret
В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин Women’secret. Магазин находится на первом этаже.
Площадь торговой точки составляет 128 кв. м. Магазин закрыли в ТРЦ «Планета» в прошлом году вместе с рядом других торговых точек.
Ранее в СМИ появлялась информация, что испанский ретейлер Tendam планирует передать некоторые торговые точки Women'secret на территории России белорусскому франчайзи Fashion House. Сообщалось, что магазины начнут работу под прежним названием и будут продавать коллекции данного бренда.
Справка
Women’secret - бренд нижнего белья, домашней одежды, аксессуаров и купальников для женщин. Он принадлежит группе Tendam, входящей в пятерку крупных текстильных групп в Европе.
Читайте также:
В Красноярске открылся магазин Casual Day in lady & gentleman CITY
Это первая торговая точка сети. Мультибрендовый магазин расположился в ТРЦ «Планета».
-
В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся обновленный магазин Kanzler
В «Планете» на новом месте перезапустили магазин мужской одежды Kanzler. Теперь он находится напротив магазина 12 STOREEZ, рядом с также недавно открывшимся ECRU.
-
В красноярском ТРЦ «Планета» открылся магазин MAAG
В торгово-развлекательном центре на месте магазина Zara теперь работает MAAG. Магазин находится на первом этаже напротив Marmalato.