В Красноярске открылся магазин Casual Day in lady & gentleman CITY
Это первая торговая точка сети. Мультибрендовый магазин расположился в ТРЦ «Планета».
Магазин находится на 1 этаже. Его площадь составляет 415 кв. м. В ассортименте — мужская и женская одежда для работы и прогулок, и спорта от брендов HUGO, BOSS, Alessandro Manzoni, Alessandro Manzoni Yachting и других.
Недавно lady & gentleman CITY открыла там же в «Планете» магазин бренда Karl Lagerfeld.
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