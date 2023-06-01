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В Красноярске открылся магазин Casual Day in lady & gentleman CITY

В Красноярске открылся магазин Casual Day in lady & gentleman CITY
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Это первая торговая точка сети. Мультибрендовый магазин расположился в ТРЦ «Планета».

#НОВОСТИ
Магазин находится на 1 этаже. Его площадь составляет 415 кв. м. В ассортименте — мужская и женская одежда для работы и прогулок, и спорта от брендов HUGO, BOSS, Alessandro Manzoni, Alessandro Manzoni Yachting и других.
 
Недавно lady & gentleman CITY открыла там же в «Планете» магазин бренда Karl Lagerfeld.
 
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Автор: Петр Савельев
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