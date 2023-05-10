В красноярском ТРЦ «Планета» открылся магазин MAAG

В торгово-развлекательном центре на месте магазина Zara теперь работает MAAG. Магазин находится на первом этаже напротив Marmalato.

О запуске новой торговой точки сообщили в социальных сетях ТРЦ «Планета». В ассортименте — одежда для женщин, мужчин и детей.

В марте 2022-го испанская компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в России. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже российского бизнеса Daher. В середине декабря прошлого года стало известно, что новый владелец создаст локальные бренды специально для россиян. Сейчас по стране постепенно открываются бывшие магазины Inditex под новыми названиями. Так, в «Планете» уже открылся магазин DUB на месте Pull & Bear. На месте Stradivarius появился Vilet.

Читайте также: