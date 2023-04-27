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В Красноярске летом откроется первый магазин одежды «Стокманн»

В Красноярске летом откроется первый магазин одежды «Стокманн»
Иллюстрация: КрисАндрес.Стайл / t.me

Он разместится в ТРЦ «Планета» на месте закрывшегося в сентябре прошлого года H&M. Это будет первая торговая точка сети в Красноярске.

#НОВОСТИ
Новый универмаг мини-формата откроется уже в июле на площади более 2200 кв. м. В ассортименте — женская одежда от Marc O'Polo, Esprit, Cinque, Desigual, Furla, Naf Naf, Hugo, Boss, Belucci и Sabrina Scala; мужские коллекции Karl Lagerfeld, Antony Morato, Guess Jeans, Loft, Lerros, Cudgi, Pepe Jeans, Replay, Belucci и Sabrina Scala; обувь Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Ever be.
В этом году одна из стратегических целей «Стокманн» – расширение оффлайна за счет открытия новых универмагов во флагманских локациях, в том числе на освободившихся площадях ушедших международных брендов, — рассказал генеральный директор сети универмагов СТОКМАНН Геннадий Левкин. 

Справка

 
Сеть мультибрендовых универмагов «Стокманн» работает в России на рынке уже более 30 лет. В ассортименте — одежда, обувь, аксессуары и товаров для дома. Сейчас в стране открыты магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.
 

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Автор: Петр Савельев
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